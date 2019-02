Melegnano, parla il nazifascista che ha partecipato alla manifestazione contro il razzismo: «Ho la mia ideologia, Bakary è un bravo ragazzo»

Martin, 21 anni, ha una croce celtica sul collo e un tatuaggio delle SS. Era uno dei mille partecipanti alla manifestazione contro il razzismo a Melegnano, organizzata in nome di Bakary Dandio, il ventunenne senegalese adottato da genitori italiani che nelle ultime settimane è diventato vittima di insulti razzisti. E nel giorno della solidarietà per Bakary è scoppiato un caso: i tatuaggi sul collo di Martin, simbolo di una chiara ideologia politica, hanno attirato le urla e le critiche dei presenti che hanno chiesto ai carabinieri che il 21enne, insieme a un altro amico, venissero portati via.

Martin Oranski, nato in Bulgaria, vive in Italia da 15 anni. «Bakary è un mio amico, quando sono arrivato non sapevo che il corteo fosse per mostrare solidarietà alla sua vicenda». Bakary in Italia è arrivato cinque anni fa. «Giocavamo insieme a calcio, è un bravissimo ragazzo», ha commentato Martin. «Le persone hanno iniziato ad attaccarmi solo per i miei tatuaggi, pensavano fossi andato per provocare».

Sono state forse proprio le svastiche, come quelle disegnate sui muri insieme alle minacce di morte , ad aver scatenato la reazione del corteo alla vista dei tatuaggi. «Io ho la mia ideologia ma condanno quanto è successo a Bakary. Non ho problemi con lui e in generale non ho problemi con nessuno, non vado in giro a guardare male le persone. Ho rispetto per tutti. E conosco persone di diverse culture, non è un problema».

«Mi aspettavo di ricevere degli attacchi - commenta Martin - ma la gente mi ha frainteso. Non era il mio intento provocare, ero presente come libero cittadino a una manifestazione pubblica, ma comprendo la rabbia», chiarisce. «Era una manifestazione anti-fascista e mi sono presentato con dei tatuaggi nazisti. Per loro era un'azione provocatoria, per me no. Penso di essere libero di andare dove voglio. Non volevo creare problemi».

Martin Oranski

I suoi genitori sono «due lavoratori»: «Non siamo però come gli altri stranieri. Mi hanno dato del migrante, ma io non lo sono. Quando penso ai migranti penso a chi è venuto su un barcone». Anche Bakary è arrivato su un barcone, cinque anni fa, dal Senegal: «Non lo sapevo, ma lui è un bravo ragazzo», ribadisce Martin. Gli attacchi dalla strada sono continuati in rete. «Hanno tagliato delle parti dal mio video, facendomi emergere la persona che non sono. Hanno manipolato l'intervista e le mie risposte».

Sulla scritta «Ammazza al Negar» Martin non ha dubbi:«Non c'è n'era bisogno». E alla famiglia dice: «Tenete duro».

