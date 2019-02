Elezioni in Sardegna, duello tra centrodestra e centrosinistra, crolla il M5s

Gli exit poll consegnano al centrodestra una vittoria incerta alle elezioni in Sardegna. Lo scarto con il candidato di centrosinistra è di poco più di un punto percentuale. Il rischio che il candidato di centrodestra Christian Solinas - avanti con una forbice tra il 36,5% e il 40,5% - venga scavalcato da quello del centrosinistra Massimo Zedda - quotato tra il 35,% e il 39% - non è remoto e tiene sulle spine le due forze politiche dalla chiusura dei seggi. Da qui, la grande prudenza nei commenti post voto. Nettamente staccato Francesco Desogus (M5s), dato fra il 13,5 e il 17,5%.

Prima forza politica si annuncia comunque il M5s e da Roma in serata arriva soddisfazione. Ma il Movimento - sempre sulla base degli exit poll - crolla e va verso il dimezzamento dei propri voti rispetto alle politiche di un anno fa. Un dato che - assicurano M5s e Lega, come già accaduto per le regionali in Abruzzo - non avrà ripercussioni dirette sul Governo ma che sicuramente promette di accendere i toni della sfida tra i due partiti in vista delle elezioni europee. E se il centrodestra veleggia verso una vittoria di circa 15 punti sul centrosinistra, la Lega non sfonda e rischia di essere la terza forza politica dopo il Pd.

L'affluenza

L'affluenza alle urne è stata del 53,75%. Alla chiusura dei seggi, alle 22, hanno votato 790.347 sardi sui 1.470.401 aventi diritto. Nelle precedenti consultazioni del 2014, l'affluenza era stata del 52,2%. In leggero aumento, dunque, ma sempre bassa: quasi un sardo su due non è andato a votare. Un comportamento, quello degli elettori, forse anche condizionato dalla giornata di proteste dei pastori per il prezzo del latte. È di ieri mattina l'assalto a mano armata a una cisterna bloccata su una strada statale nei pressi di Orune, nel Nuorese.

Christian Solinas, centrodestra

Massimo Zedda, centrosinistra

Sullo stesso tema