Elezioni Sardegna: il crollo del M5S

Secondo gli exit poll di Opinio Italia per la Rai il Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali in Sardegna, con il suo candidato Francesco Desogus, avrebbe ottenuto un consenso tra 13,5 % e il 17,5%: un vero tracollo se si paragona il risultato a quello delle ultime elezioni politiche di meno di un anno fa in cui il Movimento aveva ottenuto il 42,48%. Si tratterebbe, se gli exit poll fossero confermati, di un terzo dei voti raccolti sull'isola rispetto al risultato plebiscitario dello scorso 4 marzo.



Certo, si tratta di elezioni regionali in cui i pentastellati hanno sempre dimostrato di non riuscire a ottenere gli stessi risultati delle consultazioni generali. Un po' per una classe dirigente non radicata sul territorio, un po' per i temi d'opinione poco trainanti a livello locale, il movimento fondato da Beppe Grillo ha storicamente arrancato quando si trattava di competere per i cosiddetti governatori. Oggi, però, i numeri sembrano dire qualcosa di più rispetto al passato: il trionfo del Movimento 5 Stelle in Sardegna alle ultime consultazioni politiche era stato considerato dagli analisti come uno dei segnali della volontà di profondo cambiamento espressa dal voto nazionale. I 5 stelle sembravano aver intercettato con le loro proposte il consenso sul tema del lavoro: o meglio della mancanza di lavoro.



Dopo otto mesi di governo nazionale il movimento "brucia" quindi in Sardegna una fetta consistente dei suoi consensi. Difficile dire se questa disaffezione sia da collegare alle politiche governative, all'alleanza controversa con la Lega o a ragioni più prettamente locali: di fatto però si tratta di una debacle che i vertici pentastellati non potranno ignorare, soprattutto considerato che il risultato sembra confermare i sondaggi a livello nazionale che dal 32,6% delle politiche di marzo rilevano oggi un M5S attorno al 22%, parallelamente a una Lega, nello stesso periodo, in costante crescita.



L'unico elemento confortante per il movimento guidato da Luigi Di Maio può essere l'affezione dei propri elettori. Il voto disgiunto, cioè la possibilità di votare separatamente per una lista e per un candidato presidente, non avrebbe penalizzato il M5S: la forchetta ipotizzata dagli exit poll per il risultato della lista è infatti tra il 14,5% e il 18,5%, un punto percentuale sopra il risultato del candidato Desogus. Dopo le regionali in Abruzzo, i 5 Stelle passarono dal 39,8% delle politiche al 20,2 %, dimezzando i consensi. un altro segnale per il partito di maggioranza relativa in Parlamento.