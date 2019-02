Tiziano Renzi e Laura Bovoli chiedono la revoca dei domiciliari. L'avvocato: «Sono due pensionati»

Quasi tre ore di interrogatorio per lei, poco meno di due per lui. Tiziano e Laura Bovoli hanno chiesto la revoca degli arresti domiciliari, dove si trovano dal 18 febbraio scorso. I genitori dell'ex premier sono accusati di bancarotta fraudolenta per il fallimento di tre cooperative e di false fatturazioni. Insieme a loro, sono indagate altre tredici persone. Secondo il loro avvocato, Federico Bagattini, «l'esigenza della misura cautelare non sussiste». Tradotto: Tiziano Renzi e Laura Bovoli sarebbero stati messi ai domiciliari sebbene non ci fossero i presupposti per i quali in genere vengono richiesti - pericolosità dei soggetti, pericolo di reiterazione del reato, di fuga o di inquinamento delle prove. Il gip avrà cinque giorni per decidere, dopo aver ricevuto il parere del pubblico ministero.

Ai giornalisti che chiedevano quali attività svolgano i Renzi, l'avvocato ha risposto che «sono due pensionati». Bagattini ha risposto piccato anche a Matteo Renzi, che nei giorni scorsi - per difendere i genitori - aveva invitato tutti, politici e media, ad aspettare il processo, prima lanciare accuse: «Al senatore Matteo Renzi, con cui ho scambiato messaggi anche oggi, vorrei suggerire che c'è anche l'archiviazione».

Sullo stesso argomento: