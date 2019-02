Primarie centrodestra, a Bari vince Forza Italia

È Forza Italia ad aggiudicarsi le primarie del centrodestra a Bari. Con il 50,99% delle preferenze, Pasquale Di Rella è il candidato che sfiderà il sindaco uscente Antonio Decaro e la pentastellata Elisabetta Pani nelle comunali che si terranno il prossimo 26 maggio. Di Rella, sostenuto da Forza Italia e alcune liste civiche, ha staccato l'esponente 30enne della Lega Fabio Romito che, nonostante la visita a Bari del leader Matteo Salvini la settimana scorsa, si è fermato al 28,76% delle preferenze. Peggio ha fatto Filippo Melchiorre di Fratelli di Italia, appoggiato dal movimento Direzione Italia, che ha raggiunto il 19,16% dei consensi.

«Siamo pronti alla sfida», ha detto il vincitore dopo lo spoglio delle quasi 14mila schede. L’ex presidente dell’attuale consiglio comunale barese - eletto in passato con il Pd senza essere iscritto al partito - ha auspicato la collaborazione degli altri due competitor alle primarie pugliesi che peraltro sono le prime nella storia del centrodestra: «Io sarei assolutamente felice di poter svolgere l’intera campagna elettorale con a fianco Fabio Romito e Filippo Melchiorre - ha affermato - perché sono due importanti figure del centrodestra e storie politiche importanti: due figure utilizzabili in modo proficuo per una esperienza di governo che io do per certa».

Complimenti per la vittoria intascata da Di Rella sono arrivati dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. «Un successo che ci riempie di soddisfazione», commenta il senatore Maurizio Gasparri, responsabile di Forza Italia per le elezioni amministrative. «Per il nostro partito, che molti considerano poco aggregante e poco radicato sul territorio, è un ottimo risultato che smentisce tante sbagliate, previsioni».

La reazione di Pasquale Di Rella dopo la sua vittoria

