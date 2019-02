Nuovo, ennesimo scontro nella maggioranza sulla questione Tav, la linea ad alta velocità che dovrebbe collegare Torino e Lione. Intervistato dal programma Quarta Repubblica, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha detto che «nessuno verrà a investire in Italia se il Paese dimostra che un Governo che cambia non sta ai patti, cambia i contratti, cambia le leggi o le fa retroattive». «Questo è il problema - ha detto - non la Tav. Bisogna portare avanti l'economia italiana».

La risposta di Danilo Toninelli è arrivata a stretto giro: «Tria ha dimenticato che c'è un contratto di governo, ma dovrebbe ricordarlo. Si atterrà a quello che c'è scritto nel contratto», dice il ministro delle Infrastrutture, che vorrebbe usare le risorse dell'altra velocità per migliorare la sicurezza e la qualità del servizio sulle tratte locali.

Danilo Toninelli

«Ciò che mi preoccupa - spiega Toninelli - è impegnare tutti i soldi per fare un buco in una montagna ed evitare di impegnarli, perché purtroppo la coperta è corta, su tantissime opere di manutenzione per ponti e gallerie troppo vecchie e ammalorate. La valutazione costi-benefici parla chiaro, bisogna finirla di sperperare soldi dei cittadini e devastare il territorio con questo progetto folle e vecchio di 30 anni».

Sullo stesso tema