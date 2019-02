Salvini rassicura i suoi governatori sull'autonomia regionale: «Dateci una settimana»

La corsa di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna verso l'autonomia regionale aveva subito una battuta d'arresto dopo il consiglio dei ministri del 14 febbraio e i più recenti risultati alle elezioni regionali. Si era discusso di bozze di intese, mancando un accordo sulle versioni definitive. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha convocato al Viminale il ministro degli Affari Regionali Erika Stefani e i presidenti delle regioni in mano al centrodestra, Attilio Fontana e Luca Zaia, per rassicurare i governatori leghisti. Ancora da definire il ruolo da assegnare al Parlamento sulle intese definitive tra il Governo e i presidenti delle Regioni. Semplice ratifica o possibilità di intervenire davvero durante il passaggio parlamentare?



«Ci hanno chiesto qualche settimana in più di approfondimento e il coinvolgimento del Parlamento - ha spiegato il vicepremier - siamo una Repubblica parlamentare e ritengo che sia giusto così», scegliendo la strada più morbida di fronte alle critiche del Movimento 5 Stelle. Entro questa settimana i documenti finali per le intese con le tre Regioni dovrebbero essere discusse dal governo.



Intanto altre regioni hanno chiesto di aderire a provvedimenti simili: «Prendiamo atto che stiamo vivendo un momento storico: lo dimostrano le altre Regioni che hanno avanzato richiesta di autonomia. Pensiamo a Liguria, Piemonte, Campania, Toscana, Umbria e Marche. È una richiesta di buona amministrazione e di spesa trasparente che si sta diffondendo in tutto il Paese». Molto critica sul tema la regione Toscana guidata da Enrico Rossi, che ha approvato una risoluzione in consiglio regionale contro l'autonomia. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca si chiede: «L'autonomia differenziata porta a una migliore gestione delle nostre risorse? No, chi non ha risorse è destinato ad affondare».