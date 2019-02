Dispense e test di autovalutazione: su Rousseau il corso per diventare portavoce al Parlamento europeo

Le elezioni europee incalzano e il M5s si organizza. «È con grande piacere che vi annunciamo la disponibilità del corso base per portavoce al Parlamento europeo». Così comincia l'annuncio, pubblicato sul Blog delle Stelle, che promette di fornire tutti gli strumenti utili per ricoprire il ruolo di portavoce degli eurodeputati. Nella sezione e-learning di Rousseau, la piattaforma con cui il M5s entra in contatto coi suoi attivisti, è disponibile il corso di formazione a distanza «per poter svolgere in modo ottimale questo ruolo perché è importante conoscere le nozioni base». Ma soprattutto perché, secondo l'autore del post sul blog: «Un cittadino informato è un cittadino libero».

Per ogni lezione la piattaforma mette a disposizione dispense di approfondimento e test di autovalutazione per conoscere il grado del proprio apprendimento. Stando a quanto rende noto il blog, il corso è strutturato in quattro moduli. Nel primo sarebbero offerte nozioni di base sul Parlamento europeo e in generale su tutte le istituzioni europee perché «rappresentano un sistema complesso che va capito nel suo insieme». Tre lezioni in cui il modulo si prefigge di spiegare il ruolo del Parlamento a partire delle origini storiche.

Nel secondo modulo saranno invece analizzati gli organi del parlamento europeo: dai presidenti all’ufficio di presidenza alla conferenza dei presidenti fino al ruolo dell’eurodeputato che l'aspirante portavoce dovrà seguire. Ma anche un’analisi dei gruppi politici. Nel terzo modulo saranno invece trattate le commissioni parlamentari e le relazioni interparlamentari, mentre il quarto e ultimo modulo è dedicato ai lavori parlamentari. Il corso promette di analizzare le prerogative dell’assemblea plenaria, delle commissioni parlamentari, le differenti procedure parlamentari e la procedura di bilancio.

Sullo stesso tema