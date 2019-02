Governo «chiacchiere» e distintivo. Il vertice tra Conte e i vicepremier col dolce di Carnevale

La sera del 27 febbraio, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha pubblicato sui propri account social la foto di un vassoio contenente il dolce più tipico del Carnevale: le chiacchiere (chiamate anche frappe o bugie, a seconda della regione in cui vivete): «Vertice a tavola con i vicepresidenti @luigidimaio e @matteosalvinimi per parlare di investimenti, decreto sblocca cantieri, autonomia regionale». Non è dato sapere quali siano stati gli esiti della riunione.