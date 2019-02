Laura Bovoli, la madre di Renzi, rinviata a giudizio

La madre di Matteo Renzi, Laura Bovoli, è stata rinviata a giudizio dal gup di Cuneo Emanuela Dufour. L'accusa è quella di bancarotta fraudolenta. I fatti si riferiscono a presunti rapporti illeciti fra una società toscana di cui era amministratrice la signora Bovoli e una ditta di volantinaggio del cuneese, fallita nel 2014. La madre dell'ex premier, insieme ad altre due persone, sará quindi processata a Cuneo il 19 giugno alle ore 9.

L'inchiesta della Guardia di Finanza aveva messo in luce una serie di fatture false emesse dalla Eventi6, società di Rignano sull'Arno. L'amministratore della società Mirko Provenzano è già stato condannato per reati fiscali e ha deciso di patteggiare per la bancarotta.

Gli altri imputati sono Paolo Buono, di San Secondo di Pinerolo, anche lui cliente di Direkta e Franco Peretta di Rivalta Bormida, che si occupava della contabilità per Provenzano. Parte civile è il fallimento della società cuneese Direkta con l’avvocato Vittorio Sommacal.

