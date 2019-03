Il gip conferma i domiciliari ai genitori di Renzi

Il giudice per le indagini preliminari di Firenze, Angela Fantechi, ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari presentata da Laura Bovoli e Tiziano Renzi. I coniugi sono accusati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni, dopo il fallimento di alcune cooperative collegate alla "Eventi 6", l'azienda di famiglia. «Pericolo di reiterazione del reato»: questo era il motivo per cui, il 18 febbraio, il gip aveva disposto i domiciliari. Misura contestata dall'avvocato della coppia, Federico Bagattini, secondo il quale non c'erano i presupposti per richiedere una misura cautelare.

Durante gli interrogatori, i genitori dell'ex premier avevano cercato di smontare l'ipotesi del «pericolo di reiterazione del reato», spiegando di essere due semplici pensionati: Tiziano Renzi aveva dichiarato di essersi cancellato dall'elenco degli agenti di commercio; la moglie, Laura Bovoli, aveva annunciato le sue dimissioni dalla carica di amministratore della società di famiglia.

Ieri 28 febbraio, la giudice del tribunale di Cuneo Emanuela Dufor aveva rinviato a giudizio Bovoli per «concorso in bancarotta documentale aggravata dall'entità del danno patrimoniale». I fatti fanno riferimento ai rapporti illeciti fra una società toscana di cui era amministratrice la madre di Renzi e una ditta di volantinaggio del cuneese, la Direkta s.r.l., fallita nel 2014. Per la madre dell'ex premier la prima udienza del processo è fissata a Cuneo il 19 giugno alle ore 9. Su un ulteriore filone di indagine, legato a degli studi di fattibilità di un grande centro commerciale nei pressi di Firenze, invece, lunedì 4 marzo si aprirà il processo.

