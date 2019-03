Chi è il sindaco Pd che Forza Nuova vuole premiare

Non c'è stata nessuna emergenza, ma un picco di tentati furti nel suo comune di 18mila abitanti: così Filippo Giovannini, sindaco Pd di Savignano sul Rubicone (Cesena) pochi giorni fa ha deciso di percorrere di notte le strade cittadine in bicicletta con i suoi consiglieri comunali, in cerca di ladri. «Non le chiami ronde, le definirei biciclettate», dice l'esponente democratico reduce da una tre giorni di pedalate notturne. «Persone sospette? Nessuna, ma se le avessimo incontrate avremmo chiamato Forze dell'Ordine».



Al gruppo di politici locali, riconoscibile per i gilet arancioni da cantiere, si sono aggiunti anche alcuni ragazzi. L'iniziativa del primo cittadino ha provocato la reazione di Forza Nuova, che gli ha spedito una tessera onoraria. «Se bastava una bici affinché le passeggiate non fossero marchiate a fuoco quali pericolosissime ronde fasciste, potevano avvisarci», sostiene Desideria Raggi, responsabile Emilia Romagna di Forza Nuova. Il sindaco Giovannini ha risposto dicendo che la restituirà al mittente: «Non ci vogliamo sostituire alle Forze dell'Ordine. Penso che la sicurezza non sia né di destra né di sinistra».



A dicembre, insieme ad altri 11 sindaci, ha scritto al ministero dell'Interno e della Difesa per chiedere più personale delle Forza dell'Ordine e lo sblocco delle assunzioni per la Polizia Locale.

«Abbiamo un distaccamento dei carabinieri sul nostro territorio, ma gli agenti di Polizia Locale sono in condivisione con altri 5 comuni e devono coprire una zona piuttosto vasta», dice il sindaco di Savignano sul Rubicone. Dal 2015 questo comune della provincia di Cesena ha attivato impianti di videosorveglianza e ha 16 gruppi di vicinato che monitorano i possibili tentativi di furti via WhatsApp.



