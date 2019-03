Il falso ginecologo che usava i social per ingannare e violentare le ragazzine

Il 20 febbraio 2019 il ginecologo «Alberto Berti» è stato arrestato dagli investigatori del commissariato di Monza. In realtà «Alberto Berti» non esiste e non è nemmeno un ginecologo, ma un ingegnere 50enne che si spacciava tale per adescare le ragazzine attraverso diversi account social, in particolare Instagram. Almeno due, tra i 15 e i 17 anni, hanno subito violenza sessuale da parte sua.

La «piovra» degli account usati dal falso ginecologo per adescare le ragazzine.

Il falso medico pedofilo offriva alle giovani un trattamento anti-frigidità e anti-sterilità, ma a parte i metodi tipici del ciarlatano - che servono per ingannare chi ha bisogno promettendo soluzioni miracolose - è l'uso intelligente dei social che dovrebbe mettervi in guardia. Chiunque, attraverso un account Facebook, Twitter o Instagram può fingersi dottore, nutrizionista, avvocato o addirittura prete se lo desidera, ed è ancora più facile rispetto alla cosiddetta «vita reale» perché non c'è bisogno di essere ottimi attori per interpretare uno o molteplici ruoli per ingannare i più deboli. Questo 50enne ne interpretava tanti.

L'account Instagram del falso ginecologo «Alberto Berti»

Il pedofilo era riuscito a ottenere centinaia di contatti via Instagram. Oltre al suo account principale dottoralbertoberti ne aveva altri, come neutralizzazione - presente nelle immagini fornite dalla Polizia brianzina - che presentava come immagine di profilo un logo di un inesistente «Studio Berti», ma lo troviamo anche via Facebook con la stessa foto profilo raffigurante l'opera dell’artista americano Nathan Sawaya fatta con i mattoncini del Lego:

L'account Facebook del falso ginecologo «Alberto Berti»

Molte delle amicizie dell'account Facebook risultano fasulle, creati con fotografie rubate online e soprattutto raffiguranti giovani ragazze. Come spiegato dal dirigente del commissariato di Monza, Angelo Re, lo stesso ingegnere 50enne aveva creato una sua rete di sue pazienti «fake» per crearsi una credibilità di fronte alle possibili vittime. Un lavoro di ingegneria sociale usato anche dai bufalari per crearsi un seguito - ne avevamo parlato in un articolo precedente - ma in questo caso abbiamo delle ragazzine e un social network come Instagram che difficilmente viene visto, al contrario di Facebook o altri social più da «adulti», come un luogo dove i nostri giovani rischino di incappare in qualche pericolo.

Il finto account maschile usato dall'ingegnere 50enne.

Dall'immagine pubblicata dalla Polizia di Monza, due sono gli account - rispettivamente maschio e femmina - utilizzati dal pedofilo per dar man forte alla sua narrativa di fronte alle possibili vittime. «Silvia Galbiati» è uno di questi, l'altro è «Dario Gelli», entrambi «account privati» dove per poter vedere i contenuti bisogna essere approvati dal proprietario.

Il finto account femminile usato dall'ingegnere 50enne.

La polizia e i magistrati non hanno idea di quante siano le ragazzine cadute nel tranello e invitano a tutte le vittime di farsi sentire, di parlare con i propri genitori e sporgere denuncia contro il pedofilo truffatore che, al momento, non può nuocere essendo recluso nel carcere di Monza. I genitori devono vigilare e istruire i figli sull'utilizzo di internet e dei social, ma anche loro devono stare attenti perché di ciarlatani è pieno il mondo che grazie alla Rete si son fatti più furbi.

