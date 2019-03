Oggi alle 8 prendono il via le primarie del Partito Democratico che eleggeranno il nuovo segretario. La sfida a tre è fra Nicola Zingaretti (presidente della regione Lazio), Maurizio Martina (reggente uscente) e Roberto Giachetti (che corre in ticket con Anna Ascani). Dalla consultazione usciranno anche i nomi dei membri dell'Assemblea nazionale, considerato il parlamento del Pd, composto da mille delegati, che verranno eletti in liste collegate ai candidati alla segreteria. Tecnicamente è proprio l'Assemblea a eleggere a maggioranza il segretario del partito: il candidato deve quindi ottenere la metà più uno dei membri del consesso, al di là delle percentuali ottenute nella consultazione nazionale. L'assemblea che eleggerà il prossimo segretario Pd è stata già convocata per il 17 marzo.

Sulla consultazione, che sarà probabilmente la meno partecipata della storia del Partito Democratico, aleggiano due ombre. La prima riguarda appunto l'affluenza: sotto il milione di partecipanti si tratterebbe di un sintomo di disaffezione non trascurabile per il Partito Democratico. Queste primarie dovranno poi fare i conti con il grande convitato di pietra: Matteo Renzi. Con l'ingombrante figura dell'ex presidente del Consiglio, che ha affermato che renderà noto il suo voto solo a urne chiuse, dovrà per forza di cose confrontarsi il nuovo segretario, chiunque sarà.

Vediamo nel dettaglio come si svolgeranno le primarie.

Dove votare

Si potrà votare nei circa 7 mila seggi presenti su tutto il territorio nazionale che saranno allestiti nelle sedi del Pd e nei gazebo nelle piazze. Per conoscere il seggio più vicino bisogna collegarsi al sito creato ad hoc per la consultazione.

Quando si vota

Chi vorrà, potrà esprimere il suo voto potrà farlo dalle ore 8 alle ore 20 del 3 marzo.

Chi può votare

Per avere diritto al voto, come nelle passate primarie, bisognerà presentarsi al seggio in possesso di un documento in corso di validità e della tessera elettorale. Esistono poi tre diverse liste per i giovani tra i 16 e i 18 anni, i votanti fuorisede e i cittadini residenti all'estero: l'iscrizione per queste categorie è scaduta il 25 febbraio. Per votare non è necessario essere iscritti al Partito Democratico, ma gli iscritti non sono tenuti a versare la quota di partecipazione di due euro. I non iscritti dovranno firmare una dichiarazione in cui si afferma di riconoscersi nei valori del Pd e di sostenerlo alle prossime elezioni politiche.

Come votare

Per esprimere la propria preferenza è necessario tracciare un unico segno su una delle liste collegate ai tre candidati alla segreteria.

