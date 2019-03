«Ho una famiglia normale, non ho gay, non ho niente». Questa la frase pronunciata dal candidato sindaco di Pontedera che rappresenterà la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni comunali. Il video in cui l'avvocato Giuseppe Brini pronuncia la frase della discordia sta letteralmente facendo il giro dei social network. Come racconta Repubblica, all'incontro elettorale per la presentazione di Brini erano presenti la leghista e sindaco di Cascina (Pisa) Susanna Ceccardi, il deputato pisano Edoardo Ziello e il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli. «Appena hanno sentito Brini, hanno accennato un mezzo sorriso tra stupore e sorpresa. Il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, presente anche lui, si è avvicinato a Ceccardi per avvertirla che presto sarebbero scoppiate le polemiche. Nel video si vede bene Ziello che si passa la mano in faccia imbarazzato», rivela il quotidiano.

Poco dopo, Brini, probabilmente avvertito dai vertici della coalizione dell'imminente polemica che si sarebbe scatenata a causa delle sue frasi sulla "famiglia normale", si è scusato con i presenti: «Mi scuso perché le parole che ho usato possono essere offensive della sensibilità di persone che non debbono essere giudicate per la propria inclinazione sessuale. Mi sono espresso male e probabilmente qualcuno si sarà offeso delle mie parole e me ne dispiaccio. Con i fatti, meglio che a parole, dimostrerò che nessuno verrà discriminato con la nostra azione di governo». Le scuse non sono però bastate e la polemica da ore infervora sui social.

«La frase sui gay è inaccettabile e non rispecchia in alcun modo il pensiero della Lega. La frase sui gay, pronunciata da Giuseppe Brini durante il suo discorso di ufficializzazione della candidatura a sindaco, è imbarazzante e non rispecchia in alcun modo il pensiero della Lega, partito inclusivo che guarda al futuro. Per noi ognuno è libero di seguire l'orientamento sessuale che più lo aggrada e questo è testimoniato dal fatto che abbiamo iscritti e simpatizzanti omosessuali», avrebbe detto Ziello, secondo Repubblica.

