Primarie Pd, dalla conta una sfida indiretta. Più voti del Renzi 2017?

Mano a mano che procedono le operazioni di scrutinio, nelle primarie Pd si delinea una nuova sfida dal valore non solo simbolico; perché Nicola Zingaretti potrebbe ottenere più voti di quelli che ottenne due anni fa Matteo Renzi nelle primarie che lo videro prevalere su Orlando e Emiliano pochi mesi dopo la sconfitta al referendum costituzionale. Nel 2017 i votanti furono 1.838.938 e Renzi venne eletto con 1.257.091 voti.



Ora il presidente della Regione Lazio sembra avere a portata del suo risultato quella quota, che alla vigilia sembrava irraggiungibile. I dati ufficiali arriveranno il 4 marzo. Zingaretti all'insegna del fairplay dice: «Sono contento del protagonismo di Renzi», ben consapevole che la maggioranza dei gruppi parlamentari risponda proprio al senatore di Scandicci.



Significativo il primo dato definitivo giunto dai seggi della provincia di Milano, che da sola ha pesato per 95.783 voti, e in cui Zingaretti ha conquistato il 68,2%, pari a oltre 65.300 voti. Così anche nel resto della Lombardia (che, va ricordato, è la regione di Martina). Il neo-segretario del Pd che verrà nominato nell'assemblea del 17 marzo ha ringraziato l'Italia «che non si piega e vuole arginare un governo illiberale. Io non mi intendo capo, ma mi intendo leader di una comunità». E a poche ore dalla chiusura del voto è arrivato l'augurio-avvertimento via twitter - come ormai da tradizione per gli esponenti dem - di Matteo Renzi: «Adesso basta con il fuoco amico».

Zingaretti, in un discorso di oltre 20 minuti, ha dedicato la vittoria a Greta Thunberg, la ragazza svedese che lotta contro i cambiamenti climatici, ai poveri e ai giovani disoccupati e ha promesso un Pd inclusivo, aperto a una nuova alleanza di centrosinistra. La sua leadership è stata riconosciuta un'ora dopo la fine del voto. Roberto Giachetti, che dovrebbe arrivare terzo, ha chiamato Zingaretti e si è complimentato, rilanciando l'hashtag «Altro che macerie». «Buon lavoro Segretario!- ha twittato Maurizio Martina, che dovrebbe chiudere intorno al 18% dei voti -. Da oggi sempre più #fiancoafianco nel PD per l'Italia». Il segretario reggente dei dem ha annunciato di volere regalare a Zingaretti la maglietta simbolo della sua campagna elettorale: «Siamo somma, non divisione».