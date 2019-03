Sorpresa primarie del Pd: saranno molto più di un milione i partecipanti al voto

Sorpresa alle primarie del Pd. L'affluenza ai gazebo è stata molto superiore alle attese. Alle 13 a Milano e provincia hanno votato oltre 40 mila persone, a Roma 35 mila in Emilia-Romagna 83 mila in Toscana 57 mila. Se si paragona questo insieme di dati parziali con le ultime primarie, quelle del 2017 che confermarono Matteo Renzi alla segreteria su Andrea Orlando e Michele Emiliano, si può pensare davvero che si superi quella soglia del milione di partecipanti che era data come barra di credibilità per il Partito Democratico e per i tre fidanti Zingaretti, Martina e Giachetti. Secondo Lorenzo Pregliasco di Youtrend alla fine si potrebbe arrivare addirittura a 1,4 milioni di persone che pagando 2 euro saranno andate a votare per uno dei tre candidati. Il Pd è vivo, insomma.

