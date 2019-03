Keith Flint, Luke Perry e il giorno in cui finirono gli anni '90

Cinquantadue anni Luke Perry, 49 Keith Flint. Ma per chi è cresciuto coi loro poster che ti fissavano dalla parete della cameretta resteranno sempre giovani. Bello, bellissimo, ricco e tenebroso il Dylan di Perry; eccessivo, folle, brutto il frontman dei Prodigy. Verrebbe da pensare a una suddivisione di genere: le ragazze per il belloccio di Hollywood, i ragazzi per il cantante maledetto. Eppure gli anni '90 erano così meravigliosamente complicati che poteva succedere anche l'esatto contrario: la ragazzina punk e il ragazzotto liceale che non si perdeva una puntata del telefilm (allora non si chiamavano serie) e sognava gli stessi sospiri che la compagna di classe rivolgeva alla foto appiccicata al diario e ormai sgualcita di Dylan McKay.

Luke Perry, il Dylan di Beverly Hills 90210

Oppure, erano così meravigliosamente complicati gli anni '90, che potevi essere proprio tu, al pomeriggio Perry e alla sera Flynt, simbolicamente in decapottabile, occhiali da sole, tavola da surf, per le strade della California, e poi a ballare come un forsennato in uno scantinato polveroso una musica che non si capiva bene cosa fosse, un po' hard-rock, un po' punk, un po' techno. Diciamolo, non c'è stato nulla di più "fluyd" dei '90. Non una fluidità di genere, quella era inimmaginabile allora, ma una culturale, o forse meglio di costume, dove dentro ci poteva stare di tutto: da Che Guevara fino a Madre Teresa, come, qualcuno, diceva già allora. Era la Generazione X, la prima senza i grandi ideali, quella cresciuta con cartoni animati, e con i divi delle serie televisive; la prima in cui i giovani parlavano ai giovani e affrontavano i loro problemi; quella dei gruppi dal successo planetario che si eclissavano in un lustro.

Keith Flint, il frontman dei Prodigy

Nel loro loro essere così diametralmente opposti, così come nell'aver consumato le loro carriere poco più che per un battito di ciglia, Perry e Flynt rappresentano lo spirito di quel tempo in cui tutto si consumava velocemente, ma ancora con modalità novecentesche, senza il cannibalismo quotidiano della rete e dei social dove tutto sparisce poco dopo essere apparso, lasciando soltanto un'impressione. Un tempo in cui si poteva amare il ricco belloccio e viziato, così come il punk estremo. Sembrano passati secoli a guardarlo da qui, nell'epoca della guerra fra elite e popolo.

Oggi chi c'era, laggiù, negli anni '90, si sente più vecchio. Oggi è il giorno in cui sentiamo che gli anni '90 sono definitivamente e irrimediabilmente morti. E che noi siamo sopravvissuti alle icone di quegli anni. E allora lasciamolo quel tempo, rabbioso e sentimentale, lasciamolo al suo destino. Su di lui la storia darà la sua ardua sentenza. A noi piace ricordarlo così, in decapottabile, occhiali da sole, tavola da surf, sulle strade della California e che balla, in una cantina lurida, in mezzo alla polvere.

