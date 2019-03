Zingaretti punta subito i 5 Stelle e va a Torino dai Sì Tav

Incassata la vittoria con oltre il 66% dei voti (secondo il suo ufficio elettorale), Nicola Zingaretti sceglie come primo atto politico da segretario Pd il capoluogo piemontese. Nessun passaggio alla sede romana del partito, ma un viaggio verso Torino per sostenere le ragioni dei Sì Tav. Questo pomeriggio incontrerà il presidente della Regione Sergio Chiamparino, che da tempo sta proponendo un referendum regionale sulla Torino-Lione (in concomitanza con le Europee) per superare l'impasse del governo. Proprio all'esponente Pd, Zingaretti ha dedicato ieri una parte del discorso da neo-segretario. «La mia prima mossa da segretario sarà simbolica e importante: andrò a visitare i cantieri della Tav il prima possibile», ha ribadito al Messaggero. Detto, fatto insomma.



L'asse del sì alla Tav

Il governatore della regione Lazio è stato accusato a lungo, all'interno del suo partito, di guardare con troppo favore al dialogo con il Movimento 5 Stelle. Durante la campagna elettorale aveva poi spiegato di non volere allearsi con il M5S: un'eventualità che provocherebbe la fuoriuscita dal Pd della parte renziana, come ha confermato lo sfidante Giachetti. Nella settimana in cui il governo ha promesso di trovare una sintesi tra il sì deciso della Lega all'opera e il no traballante del Movimento 5 Stelle, Zingaretti si inserisce in questo scontro offrendo una sponda alla Lega di Salvini. Nel capoluogo piemontese è arrivato anche Luigi Di Maio, ufficialmente per presentare il fondo nazionale per l'innovazione, accolto dalla sindaca 5 Stelle Chiara Appendino. Intanto i consiglieri comunali M5S hanno pubblicato un video per chiedere di fermare i bandi (da parte della società concessionaria Telt) che è stato rilanciato dal movimento No Tav. Il termine ultimo per avviarli è l'11 marzo: l'augurio della Lega - ma anche di tutto il centrodestra e del Pd . è che invece partano al più presto.

Il conteggio dei voti

Prosegue la conta dei voti, quelli definitivi dovrebbero arrivare questo pomeriggio. I voti scrutinati al momento sarebbero 1.1.76.467 dei quali 795.833 per Zingaretti (dati del suo ufficio elettorale). Maurizio Martina si fermerebbe al 20,27% e Roberto Giachetti al 20,27%. Mancherebbero però molti dati da Campania, Basilicata, Lazio, Sardegna, Piemonte, Calabria e Sicilia.