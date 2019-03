Il M5S chiede a Zingaretti di commissariare il Pd siciliano per mafia

Sta facendo molto discutere l'arresto per associazione mafiosa dell'ex deputato regionale del Pd Paolo Ruggirello che, stando alle risultanze delle ultime indagini, è ritenuto dagli inquirenti a disposizione dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro. Secondo l'accusa, Ruggirello avrebbe favorito affari e assunzioni, nonché inserito persone segnalate dai boss nelle liste di alcune consultazioni elettorali locali e per questo avrebbe ricevuto in cambio voti. Secondo il procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi, inoltre, «Ruggirello ha rappresentato il ponte fra mafia e istituzioni». Insomma, le indagini che hanno portato questa mattina all'arresto dell'ex esponente dem hanno creato molto scalpore, provocando inoltre una dura presa di posizione da parte del Movimento 5 Stelle.

In un lungo post pubblicato sul Blog delle Stelle, l'ex candidato alla presidenza della Regione Sicilia e attuale vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giancarlo Cancelleri, ha attaccato il Partito Democratico e chiesto al neo-segretario Nicola Zingaretti di commissariare il partito locale per mafia. «Paolo Ruggirello del PD è stato arrestato. Ex deputato regionale, è uno che nella sua storia politica di casacche ne ha cambiate davvero tante. Prima Raffaele Lombardo, poi eletto con Musumeci e infine, in corso di legislatura, ha cambiato casacca diventando punto di riferimento del Partito Democratico. Insomma, a quanto si legge dai giornali di stamane, portatore di voti che ha fatto gola a tanti. Voti, questo emerge dalle indagini, per cui avrebbe pagato famiglie mafiose», si legge nel post.

«Stamattina lo hanno arrestato con l’accusa di associazione mafiosa, nell’indagine che ha portato al suo arresto è definito “fedelissimo” del super latitante Matteo Messina Denaro. Alle numerose indagini e ai frequenti arresti noi non ci abitueremo mai. Questa è la dimostrazione di come per anni e ancora adesso, la politica siciliana dei partiti, stando a quanto apprendiamo dai fascicoli della procura, ha servito e serve la mafia, mettendo in piedi un controllo capillare dei territori per garantire gli unici interessi delle famiglie e curare gli affari mafiosi», prosegue Cancelleri.

«Questo è il clientelismo che ha impantanato la Sicilia, questa è l’offerta politica che i partiti hanno fatto ingoiare ai cittadini siciliani a ogni tornata elettorale, non ha importanza che non sia stato eletto, ha comunque falsato l’esito delle elezioni, indirizzando voti e stabilendo equilibri. Non basta eleggere nuovi segretari di partito mettendo il vestito buono, se poi nei territori candidi chi sporca le tue mani di letame. Cominciamo a pretendere pulizia dai partiti, cominciamo a pretenderla dal PD e da Zingaretti​​​​​​. Il PD siciliano deve essere commissariato per Mafia, non ci sono alternative», conclude l'esponente pentastellato.

