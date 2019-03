«Trenitalia taccagna?» Per l'8 marzo regala alle donne una caramella al limone. Sui social si scatena l'ironia

La festa della donna è una di quelle ricorrenze che fa scattare l’allarme negli uffici stampa e nelle sezioni marketing aziendali, specialmente se si ha a che fare con il pubblico. «Cosa organizziamo? Quale iniziativa proponiamo?». Si presume che queste siano le domande che abbiano preceduto l'iniziativa di lanciata da Trenitalia. La risposta? «Una caramella al limone». È questo infatti il regalo che ha pensato Ferrovie dello Stato per le proprie clienti: «In occasione della Festa della Donna, il prossimo 8 marzo sui treni Frecciarossa e Frecciarossa 1000, se sei una cliente e viaggi in Executive, o se acquisti un Menù Easy Gourmet o usufruisci del servizio Bar o del ristorante, riceverai in omaggio una caramella gelèe Caffarel al limone. Offerta valida l’8 marzo 2019, salvo esaurimento scorte».

L’annuncio è subito diventato virale, portandosi dietro una scia di ironia non indifferente, salvo poi essere rimosso dal sito delle Ferrovie. Abbiamo quindi contattato l’ufficio stampa di Trenitalia per capire il perché di questo improvviso passo indietro, ma non abbiamo ottenuto risposte. Quel che è certo è che le scorte di ironia sui social non si sono, al momento, ancora esaurite. Ecco quindi una carrellata delle più divertenti reazioni del web.

