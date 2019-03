Prima giornata del reddito di cittadinanza, Di Maio: «In 35 mila hanno presentato la domanda»

Luigi Di Maio festeggia quello che per il Movimento 5 Stelle è un giorno storico. Oggi infatti era la prima giornata in cui era possibile richiedere il reddito i cittadinanza. Il vicepremier ha annunciato che i richiedenti sono stati, secondo il dato diffuso da Poste alle 14, 29 mila mentre in 6 mila hanno utilizzato la piattaforma online. Il dato delle 14 degli uffici postali si può presumibilmente considerare definitivo visto che la maggior parte degli uffici stessi chiude a quell'ora.

Ringraziando poi per la loro professionalità «tutti quelli che da oggi hanno iniziato a prestare questo servizio ai cittadini», Di Maio ha ironizzato sulle «bufale diffuse ad arte tempo fa che parlavano di code chilometriche: oggi più che mai si conferma che è falso». Il vicepremier si è soffermato sui volti delle persone che hanno richiesto il reddito di cittadinanza: «persone normali, padri di famiglia, mamma single con figli, cinquantenni rimasti soli, giovani neolaureati. Persone che fino a oggi erano rimaste invisibili».

Per il ministro del Lavoro «l'impoverimento degli ultimi dieci anni non è stato casuale, ma provocato da una classe dirigente che ha pensato innanzitutto a sé stessa e non alla comunità su cui aveva responsabilità . Questo rapporto adesso si inverte». «Ci sarà - prosegue Di Maio - tutta una macchina di migliaia di persone che sarà gestita ovviamente dalle Regioni, che mi auguro e sono certo sapranno anche loro tendere la mano e fornire un contributo fondamentale per un obiettivo nobile: trovare un lavoro dignitoso per questi cittadini».

Di Maio sceglie l'ormai tradizionale strumento della diretta video di Facebook. Anche se l'illusione è quella della diretta, si tratta di un video registrato come si può capire da diversi "stacchi". Dal tono e dall'impostazione si può supporre che il vicepremier stia leggendo su un gobbo. Il risultato è, al di là del contenuto, non molto empatico. Sul contenuto invece, oltre all'usuale per i 5 Stelle riferimento alle colpe de «governi precedenti», è rivelatore il riferimento alla responsabilità delle Regioni nella gestione della macchina del reddito. Ad essere maliziosi si potrebbe pensa che Di Maio metta le mani avanti in caso di problemi e il movimento abbia già pronto, fin dal primo giorno, un eventuale capro espiatorio: cioè le regioni di cui, neppure una, è amministrata dal Movimento.