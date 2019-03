Il medioevale manifesto di Lega Salvini Premier di Crotone per la festa della donna

L'8 marzo come occasione per fare polemica su gay, gender, quote rosa, autodeterminazione delle donne e chi più ne ha, più ne metta. È l'idea avuta dal segretario provinciale di Lega Salvini Premier di Crotone, Giancarlo Cerrelli, che su Facebook ha rilanciato un manifesto intitolato «8 marzo: chi offende la dignità della donna?».

Nel volantino pubblicato su Facebook si leggono una serie di attacchi contro utero in affitto, l'uso delle locuzioni «genitore 1 e genitore 2», le quote rosa, i progressisti che difendono l'emancipazione femminile e via dicendo. Ecco il testo completo:

Chi offende la dignità della donna? Chi sostiene una cultura e promuove iniziative favorevoli alla vergognosa e igniominiosa pratica dell'utero in affitto; Chi sostiene proposte di legge (anche a livello regionale) che tendono a imporre la neo-lingua che sostituisce i termini "mamma" e "papà" con "genitore 1" e "genitore 2"; Chi ritiene che la donna abbia bisogno di quote rosa per dimostrare il proprio valore; Chi sostiene una cultura politica che rivendica una sempre più marcata e assoluta autodeterminazione della donna che suscita un atteggiamento rancoroso e di lotta nei confronti dell'uomo; Chi contrasta culturalmente il ruolo naturale della donna volto alla promozione e al sostegno della vita e della famiglia; Chi strumentalizza la donna, come anche i migranti e i gay, per finalità meramente ideologiche al solo scopo di fare la "rivoluzione" e rendere sempre più fluida e priva di punti di riferimento certi la società; La Lega Salvini Premier Crotone è convinta che la donna ha una grande missione sociale da compiere per il futuro e la sopravvivenza della nostra nazione, non sia, pertanto, mortificata la sua dignità da leggi e atteggiamenti che ne degradano e ne inficiano il suo infungibile ruolo.

Il volantino di Lega Salvini Premier di Crotone è stato rilanciato dalla pagina Facebook I Sentinelli di Milano, che ha commentato: «Abbiamo dovuto rileggerlo 6 volte. Abbiamo controllato non fosse un fake. Abbiamo dovuto prendere un plasil. A parte riuscire a citare gay e migranti persino per l'otto marzo. Offende la dignità delle donne chi ne rivendica una più marcata e assoluta autodeterminazione". Noi siamo governati da questa gente qui».

Sullo stesso tema: