Legittima difesa, via libera alla Camera. M5S: «Non porterà al Far West»

Passa con i voti della maggioranza ma anche del centrodestra, il disegno di legge sulla legittima difesa. Dopo soli due giorni di discussione a Montecitorio, è stato approvato con 373 voti favorevoli, 104 contrari e 2 astenuti. Il leader leghista Salvini avrebbe voluto la trasformazione in legge per il suo compleanno tra pochi giorni, ma il nuovo passaggio al Senato (il 26 marzo) è più che altro una formalità. La maggioranza, alle prese con il dossier Tav, è stata compatta su uno dei temi molto cari alla Lega. C'è stata però una protesta simbolica, perché 25 deputati del Movimento 5 Stelle non era in aula al momento del voto e sono usciti in Transatlantico.



Poco prima del voto finale i deputati di Forza Italia hanno esposto striscioni critici verso la Lega: «Finalmente una cosa di centrodestra». «Che nessuno si metta in testa che con questa legge ci sarà il Far West. Ci sarà sempre un'indagine e spetterà sempre al giudice valutare la legittimità della difesa», ha spiegato il capogruppo M5S Francesco D'Uva. Come ha ammesso questa mattina Luigi Di Maio «non è che ci sia tutto questo entusiasmo tra i 5 Stelle, ma era nel contratto di governo». Già ieri, durante la votazione degli emendamenti, alcuni esponenti M5S erano usciti dall'aula al momento del voto.