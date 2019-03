Maratona Tav: il Governo verso la decisione sul futuro dell'alta velocità Torino-Lione

Ore 20.45 - L'Ansa riporta le dichiarazioni di Nilo Durbiano, sindaco di Venaus, sulla sua idea di mini-Tav: «È una proposta politica in grado di soddisfare tutti. Questo progetto ridurrebbe di almeno la metà i costi e accorcerebbe anche i tempi di realizzazione». Rispetto alla galleria ferroviaria storica del Frejus, inaugurata nel 1871, il rifacimento del tunnel proposto dal team del sindaco avrebbe un ingresso un po' più valle a Bardonecchia, in alta Val di Susa. «Questa proposta alternativa - aggiunge Durbiano - avrebbe tutte le caratteristiche compatibili con l'alta velocità e con l'alta capacità. Porterebbe un risparmio di miliardi, chiudendo questo lungo periodo caratterizzato da polemiche spesso sterili».

Il 5 marzo c'è stato un colloquio telefonico tra Matteo Salvini e il vicepresidente della Commissione europea Jyrki Katainen. Il tema centrale della conversazione è stato la Tav. Intanto a Bruxelles sarebbe pronta una nuova lettera per ricordare all'Italia che un eventuale "No" all'alta velocità comporterebbe una violazione dei regolamenti Ue del 2013 e una perdita di 800 milioni di euro già erogati al Paese.

Ore 20.15 - È sul tavolo del vertice il progetto alternativo avanzato dal sindaco di Venaus, comune di mille abitanti in Val Cenischia, vicinissima alla Val di Susa. La proposta prevede degli adeguamenti al traforo ferroviario già esistente, lo storico Frejus. Questa procedura richiederebbe la costruzione di una nuova galleria di 15 km, al posto del maxi-tunnel da 57,5 km previsto nel progetto attuale della Torino-Lione.

Secondo alcune fonti, Matteo Salvini, nel pomeriggio, avrebbe convocato nel suo ministero alcuni tecnici e sottosegretari per analizzare insieme il dossier. A quanto si apprende dall'Ansa, avrebbero partecipato alla riunione pre-vertice i sottosegretari Giancarlo Giorgetti, Edoardo Rixi, Armando Siri e il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari.

Ore 19.45 - Mentre lascia Montecitorio per raggiungere Palazzo Chigi, Luigi Di Maio, atteso al vertice sulla Tav, non ha voluto anticipare nulla sul confronto con la Lega, il premier Conte e Lega. «Concentriamoci sui 45 mila che hanno presentato la domanda per il reddito di cittadinanza. Un numero al di sopra delle aspettative», ha detto alla stampa. Intanto il gruppo leghista già entrato a Palazzo Chigi si è detto favorevole «alla via parlamentare o alla consultazione dei cittadini per una soluzione positiva per il Paese».

Ore 19.30 - Hanno fatto il loro ingresso i partecipanti della Lega. Alcune fonti del partito hanno detto all'Ansa di partecipare all'incontro di stasera «con spirito costruttivo e di confronto. Sì alla Tav, ma siamo disponibili a modifiche del progetto purché non sia tradito il suo spirito iniziale». Entrando a Palazzo Chigi, Matteo Salvini, ai giornalisti che gli chiedevano se questa sera ci sarà un sì o un no, ha risposto: «Il forse non c'è». Si va verso la decisione finale e la Lega sembra non voler rinunciare all'opera. «Costa di più non farla che farla», ha ribadito Salvini, «Il treno è più sicuro, costa meno e inquina meno, su questo non c'è nessuno che mi possa far cambiare idea».

Inizia in anticipo il vertice a Palazzo Chigi sulla Tav, in programma per le 20:30, è cominciato un'ora prima del previsto. Dopo l'ennesimo rinvio, Giuseppe Conte si aspetta un accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle già in serata: «Se non ce la facciamo continueremo ad oltranza». La decisione finale deve arrivare entro venerdì 8 marzo. Al tavolo, oltre al presidente del Consiglio, presenti i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e i tecnici che hanno seguito il dossier. La Lega si era detta disposta ad accettare il compromesso di una mini-Tav, Ma Toninelli e Conte hanno respinto le precedenti proposte su una versione più breve dell'alta velocità.

