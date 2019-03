Dopo l'incendio, lo sgombero: chiude la baraccopoli di San Ferdinando: 900 migranti trasferiti

È cominciato lo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando in Calabria, una delle più grandi in italia. L'area è stata militarizzata: sul posto ci sono 600 uomini tra forze dell'ordine, vigili del fuoco, personale medico, protezione civile e Caritas. Nella baraccopoli vivevano circa 900 persone, che saranno trasferite nei centri di accoglienza con 18 pullman. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha festeggiato lo sgombero: «Come promesso, dopo anni di chiacchiere degli altri, noi passiamo dalle parole ai fatti».

Tre incendi in un anno

A metà febbraio nella baraccopoli è divampato un incendio, l'ennesimo: un migrante senegalese di 28 anni è morto, oltre 20 baracche sono state distrutte dalle fiamme. Il ministro dell'Interno aveva annunciato provvedimenti immediati. Secondo il Viminale, in passato i migranti hanno avuto l'opportunità di trasferirsi nei centri Sprar (i posti disponibili erano 133), ma solo 8 avevano deciso di spostarsi.

Il caporalato

La baraccopoli di San Ferdinando dista 6 km da Rosarno, nella piana di Gioia Tauro, dove hanno sede oltre 5mila aziende agricole: i migranti che vivevano nelle baracche sono lavoratori sfruttati dai caporali nei campi dove si raccolgono arance e pomodori. In quella baraccopoli i migranti vivevano in condizioni disumane: solo nel 2018 sono morte tre persone in altrettanti incendi, tutte molto giovani.

Il 27 gennaio del 2018 Becky Moses, una ragazza nigeriana di 26 anni; il 2 dicembre 2018 Surawa Jaith, giovane gambiano di quasi 18 anni; a metà febbraio Al Ba Moussa, 28 anni. Lo sgombero è il terzo della gestione Salvini, dopo quello del Centro per richiedenti asilo di Mineo, a Catania e quello di Castelnuovo di Porto, vicino a Roma.

Le proteste dopo la morte di Soumalia Sacko

A giugno del 2018 un bracciante e attivista per i diritti dei lavoratori agricoli, Soumaila Sacko, maliano, 29 anni, era stato ucciso a colpi di fucile mentre cercava pezzi di lamiera nell'ex fornace "Tranquilla" di San Calogero. Il processo al presunto assassino è cominciato alla fine di dicembre. Due giorni dopo l'omicidio, l'intera baraccopoli si era ribellata.

Aboubakar Soumahoro, amico e collega di Sacko, era diventato il portavoce della rivolta al grido di «Prima gli sfruttati», ma anche il simbolo della protesta dei migranti-lavoratori contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il suo slogan - «La pacchia è finita» - «ma per noi - dicevano i baraccianti - non è mai cominciata».