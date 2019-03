Cosa si inventeranno i no-vax dopo il nuovo studio che esclude definitivamente la correlazione vaccini e autismo?

Sono passati dieci anni dalla pubblicazione dello studio scientifico più dannoso e fraudolento della storia della medina, il principale diffusore della bufala in cui si sosteneva la correlazione tra il vaccino trivalente MPR (morbillo, parotite, rosolia) e la comparsa di autismo. L'autore e principale colpevole della diffusione di questa falsità, l'ex medico britannico Andrew Jeremy Wakefield, viene tutt'oggi invitato in tutto il mondo - nel 2016 fu ospite al Senato italiano presentato dall'ex senatore del M5S Bartolomeo Pepe - per sostenere le sue assurde e infondate teorie, alimentando sempre di più le paure dei genitori e convincendone altri a non vaccinare i propri figli.

Visto il crescente numero di antivaccinisti e dei focolai di morbillo, un gruppo guidato dal dott. Anders Hviid del dipartimento di ricerca epidemiologica presso lo Statens Serum Institut di Copenaghen ha pubblicato un corposo studio che smentisce - ancora una volta - la correlazione tra il vaccino contro il morbillo e l'autismo.

Lo studio, che ieri Open ha preannunciato e che oggi viene raccontato anche dai giornali di tutto il mondo come il The New York Times, è stato seguito su 657 461 bambini nati in Danimarca dal 1999 al 31 dicembre 2010 e i ricercatori danesi si sono occupati di dare risposta alle critiche rivolte dagli antivaccinisti nelle precedenti smentite.

Un lavoro enorme, ma siamo consapevoli che i più convinti non molleranno la presa grazie a ulteriori analisi sulla pericolosità dei vaccini dei NoVax del tutto sbagliati, che nonostante le smentite vengono sbandierate dagli amanti dell'informazione libera e alternativa.

Rienzi, presidente Codacons, con Andrew Wakefield, medico radiato, autore della più famosa frode scientifica della storia

Non solo studi antiscientifici, smentiti da esperti che invece hanno applicato il metodo scientifico. A dare man forte e a rafforzare le paure dei genitori ci sono numerose truffe e bufale diffuse anche grazie ai cosiddetti «algoritmi» delle piattaforme come Facebook e Youtube, che non riguardano solo la «correlazione tra vaccino e autismo».

Basta che sia un vaccino qualunque o un dato incomprensibile a un pubblico non addetto ai lavori che l'intera macchina NoVax si mette in funzione per contrastare la scienza e qualsiasi forma di obbligo vaccinale, reso indispensabile proprio per contrastare il pericolo che corre la nostra società.

Il risultato dello studio danese è stato pubblicato proprio ieri, 5 marzo 2019. Staremo a vedere in quanto tempo verranno formulate nuove critiche e diffusi eventuali complotti - casi di corruzione campati per aria o collegamenti forzati con presunte massonerie o sette sioniste che vogliono danneggiare o uccidere i bambini di tutto il mondo per quale oscuro motivo - sostenuti anche dal mondo della cosiddetta «informazione alternativa», così come da giornalisti e dai politici di parte, alimentando sempre di più le paure di quei genitori che in fondo vogliono soltanto il bene per i loro figli.

