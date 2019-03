Elisabetta regina anche dei social

Elisabetta II non è soltanto la regina del Regno Unito, possiamo definirla anche la regina delle telecomunicazioni. Pensiamo al giorno della sua incoronazione, il 2 giugno 1953, quando venne trasmesso in eurovisione e fu di fatto il più vasto programma trasmesso dalla BBC in tutta la storia della televisione. Qualche decennio dopo, il 26 marzo 1976, venne ritratta mentre digitava in un vecchio terminale dell'epoca situato in una stanza del Royal Signals and Radar Establishment, un centro di ricerca sulle telecomunicazioni a Malvern, Quel giorno divenne uno dei primi capi di Stato a inviare una email. Oggi, 7 marzo 2019, sul profilo Instagram della famiglia reale viene pubblicato il primo post a firma «Elizabeth R.».

Un misto tra passato e presente. La foto pubblicata nell'account «theroyalfamily» ha un valore sia sentimentale che tecnologico per la Regina Elisabetta II. Si tratta di una lettera scritta nel 1843 al suo trisavolo, il Principe Albert, firmata da uno dei pionieri del mondo dell'informatica, Charles Babbage. Nella lettera il proto-informatico raccontava di una delle sue invenzioni alla regina Vittoria e al principe Albert, a dimostrazione di quanto la famiglia reale provava interesse verso l'innovazione e, ancora di più con la Regina Elisabetta II, del mondo della comunicazione.

Non è la prima volta che la regina interagisce con un social network. Nel 2014 aveva pubblicato - e sicuramente scritto personalmente - un tweet dall'account ufficiale @RoyalFamily dal Museo delle Scienze di Londra. La firma è la stessa, «Elizabeth R.».