Scontro sulla Tav, Salvini: «Vediamo chi ha la testa più dura tra me e Di Maio» - La nostra diretta

Dopo la presa di posizione del presidente del Consiglio Conte, contrario alla Tav inizia una nuova serata di riunioni all'interno dei gruppi di Lega e Movimento 5 Stelle. I bandi di Telt, che dovrebbero partire entro lunedì 11 marzo, potrebbero essere bloccati con un decreto del Consiglio dei Ministri o un accordo bilaterale tra Italia e Francia. Il Movimento 5 Stelle spera che il primo punto si possa concretizzare già durante il consiglio dei Ministri di questa sera.

La convocazione a Palazzo Chigi del direttore generale di Telt questo pomeriggio e l'incontro (almeno in cortile) tra Conte e l'ambasciatore francese hanno mostrato ben prima della conferenza stampa, il protagonismo di Conte sul dossier Tav. Che secondo alcuni osservatori oggi ha agito da possibile futuro leader del Movimento 5 Stelle. "Spero che domani gli italiani ci diranno che realizzeranno il tunnel insieme a noi" ha detto il ministro dei trasporti francese Elisabeth Borne. Sia la convocazione della riunione dei parlamentari M5S che l'inizio del Consiglio dei Ministri sono stati posticipati.



La diretta minuto per minuto



Ore 21.45 - Matteo Salvini lascia il Cdm per partecipare alla trasmissione televisiva di Rete 4 Dritto e rovescio: «Ci sono due posizioni diversi tra Lega e 5 Stelle. Nessun ministro delle Lega firmerà mai per bloccare l'opera»



Ore 21.20 - L'appoggio di Giuseppe Conte sembra aver ridato vigore ai 5 Stelle. Fino a oggi i vertici di Lega e M5S avevano negato una possibile fine del governo, esattamente come il presidente del Consiglio. Stefano Patuanelli, capogruppo in Senato, dice: «Se c'è la Tav non c'è il governo. Se c'è governo è perché non c'è Tav»



Ore 21.00 - Iniziato il consiglio dei Ministri presieduto dal presidente Conte. C'è Matteo Salvini (che poi si assenterà per partecipare a una trasmissione televisiva) ma non Luigi Di Maio. All'ordine del giorno c'è la ratifica di alcuni trattati internazionali



Ore 21.00 - Il ministro delle Infrastrutture Toninelli dice a deputati e senatori M5S che «l'analisi costi-benefici è inconfutabile. Lo stato di avanzamento dei lavori definitivi è zero. La Francia non ha alcuna intenzione di finanziare la sua tratta prima del 2038»



Ore 20.42 - Di Maio all'assemblea dei parlamentari M5S dice: «Non sono disposto a mettere in discussione il no alla Tav. Per me fa fede l'analisi del ministero delle Infrastrutture, che ha un risultato negativo»



Ore 20.35 - Matteo Salvini entra in macchina a Palazzo Chigi



Ore 20.29 - Luigi Di Maio arriva a Montecitorio per la riunione dei parlamentari M5S nel palazzo dei gruppi parlamentari