«Non c'è da aprire la crisi, è già aperta». Su Montecitorio la mazzata di Buffagni, uomo chiave del M5S

«Cosa sta succedendo è chiaro: non è che ci sia da aprire una crisi, la crisi è già aperta. Finalmente. I giornali nei giorni scorsi ne avevano scritto, noi dicevamo che non ne sapevamo niente. Adesso un po' di difficoltà c'è, lo diciamo apertamente». Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza, Stefano Buffagni, parlando alla presentazione del libro Il sentiero stretto di Piercarlo Padoan e Dino Pesole.

Per Buffagni la colpa della crisi è da attribuire a Matteo Salvini perché, secondo il sottosegretario, è lui a mettere «in dubbio il contratto». «È Salvini che sta facendo la sua scelta. Non vuole mettere al centro il contratto, qui si mette in discussione il contratto di governo», ha detto il sottosegretario ai giornalisti.

Come si è visto molte volte, gli uomini più rappresentativi del M5S, e Buffagni è sicuramente uno di questi, non parlano in ordine sparso, e comunque mai fuori dalla linea tracciata da Di Maio. Se due ore prima dei tg principali Buffagni fa un'uscita così clamorosa è per rendere chiara la situazione, e con essa l'indisponibilità del Movimento a mettere una pezza di comodo allo strappo che si è prodotto su un tema fortemente identitario per i 5 stelle.

