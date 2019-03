Anche la Liguria vuole essere autonoma

Dopo Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, si allunga la lista delle Regioni che ambiscono a diventare autonome. La Liguria ha approvato una delibera in base alla quale comincerà a trattare con il governo per dare il via all'iter che potrebbe servirle a superare l'accentramento dello Stato su diverse questioni. Con quest'ultimo via libera della Giunta, il governatore della Liguria Giovanni Toti ha fatto sapere che è partita la richiesta formale alla presidenza del Consiglio dei ministri e al ministero per gli Affari regionali affinché il dossier segua il suo percorso. «È una grande occasione non solo per la Liguria, ma per tutte le regioni d’Italia - spiega Toti -. Non c'è nulla di ideologico, nulla di politico. Non si tratta di mettere in discussione l’unità nazionale o il principio solidaristico tra i territori - prosegue il presidente - ma di tenere conto delle diverse specificità locali, di valorizzare gli aspetti migliori e più strategici di ogni angolo d’Italia».

L'aspirazione della Liguria è quella di veder concluso l'iter per l'autonomia differenziata entro la fine del 2019, ma il percorso è ancora lungo. In particolare, la richiesta della Regione nei confronti dello Stato è quella di affrancarsi rispetto a sei materie: Ambiente; Politiche per il lavoro, la salute, la scuola e lo sport; Infrastrutture e Porti; Sviluppo economico; Urbanistica; Agricoltura, caccia e pesca. «La Liguria ha caratteristiche che la differenziano da ogni altro luogo in Italia e nel mondo - insiste il presidente Toti -, l’autonomia consente di prendere decisioni e fare investimenti mirati in settori strategici proprio perché tarate sulle peculiarità della nostra regione».

Toti chiarisce che non si tratta di un percorso per fare cassa o per aumentare le risorse regionali. Obiettivo è invece quello di avere una «macchina pubblica più efficiente, coerente e vicina alle necessità del territorio». «Non puntiamo certo a ottenere un surplus fiscale aggiuntivo - sottolinea Toti - vogliamo che i soldi che riguardano il nostro territorio vengano spesi meglio». Tra le richieste della Regione Liguria, spiccano in particolare i trasferimenti del demanio marittimo-portuale, autostradale, aeroportuale e ferroviario e la possibilità di definire autonomamente il tetto di spesa per le attività di rappresentanza e comunicazione.

Ma il testo deliberato dalla Giunta spazia tra diversi argomenti che fanno capo al superare l'accentramento della finanzia pubblica. Inoltre, il documento conferma la richiesta di trattenere il 3% dell'Iva portuale che garantirebbe alla Regione oltre 100 milioni all'anno. Il punto, per Toti, non è soltanto quello della «carenza di investimenti da parte del governo centrale», ma risiede soprattutto nella possibilità della Regione di dire la propria sulla scala di priorità: «Stiamo parlando di un documento - ribadisce Toti - che usa gli strumenti della legislazione vigente per organizzare meglio e rendere più efficiente l'amministrazione».

