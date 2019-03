Lezioni di yoga per i migranti "stressati" da Salvini. La risposta del ministro: «Queste sono le priorità?»

A Torino maestri di Yoga e Refugees Welcome, un'associazione che mette in contatto i richiedenti asilo con le famiglie disposte a ospitarli, hanno organizzato una lezione per tutti quei migranti che potrebbero diventare irregolari, a causa delle modifiche introdotte dal decreto Sicurezza. Il corso si terrà domani, sabato 9 marzo, ed è stato organizzato con l’assessora regionale all’Immigrazione, Monica Cerutti: «Sarà una giornata di confronto e di discussione, uno spazio di accoglienza e condivisione», hanno detto gli organizzatori a Repubblica.

Durante la giornata si alterneranno diverse lezioni gratuite di circa 60 minuti l’una, di varie discipline: ashtanga, kundalini, hatha, meditazione. Gli "allievi" di queste lezioni saranno i migranti ospitati da due cooperative piemontesi, La Volpe e il Mirtillo, che nel 2016 aiutarono il comune di Ormea a ripulire le zone colpite da un'alluvione. Appena letta la notizia, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha replicato Su Twitter: «Il Pd in Regione Piemonte offre lezioni di yoga agli immigrati "colpiti" dal Decreto sicurezza. Eh sì, queste sono le priorità».