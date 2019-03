Di Maio: «Dalla Lega vogliamo serietà. Non si può mettere a rischio il governo per la Tav»

Accusa la Lega di avere messo in discussione il governo sulla Tav appena entra nella sala stampa di Palazzo Chigi per la conferenza stampa convocata improvvisamente. Così Luigi Di Maio va all'attacco degli alleati leghisti, cercando di ricostruire il percorso che ha portato alla stesura del contratto di governo e assicurando: «Questo sarà un weekend di lavoro. Non mi si può dire ci vediamo lunedì». Il messaggio è diretto a Matteo Salvini, che poche ore prima si era sfogato con i suoi collaboratori: «Io sono per fare e non disfare. Da lunedì mi tolgo qualche sfizio».



«Ci avevamo messo 6 giorni per fare il contratto di governo», ricorda il capo politico M5S visto che quello era stato proprio uno dei temi più complicati della trattativa. La questione è ben più grande della Torino-Lione: si sta parlando del «destino del governo». «Quest'opera non sta in piedi. Ma non si può fare gli arbitri, a fine partita», prosegue Di Maio che ricorda più volte l'analisi costi-benefici negativa.



In prima fila ci sono i collaborati di Di Maio, insieme al portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino e alcuni sottosegretari. Il segnale che i 5 Stelle vogliono dare è di grande compattezza. Sulla scadenza dei bandi Telt, che dovrebbero partire lunedì, il M5S vuole uno stop: «Si tratta anche dei soldi degli italiani. Per questo vogliamo serietà dalla Lega. Ci sono degli aspetti tecnici che possono permettere di bloccare i bandi», spiega il vicepremier.