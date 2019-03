Il manifesto che usa la festa della donna per fare propaganda anti-aborto

Un feto, con un fiocco rosa in testa, e la scritta: «Dalla parte di tutte le donne. Non una di meno. 8 marzo». Il manifesto che usa la festa della donna per fare propaganda contro l'aborto è stato pubblicato su Facebook da Filippo Savarese, portavoce nazionale di Generazione Famiglia, un'associazione composta «da uomini e donne di ogni età, estrazione e professione che, senza bandiere di partito né simboli religiosi, si impegnano nel quotidiano per promuovere e proteggere il valore antropologico e sociale della famiglia».

Sul manifesto c'è il logo di CitizenGo, un'altra associazione che «difende i valori della vita della famiglia e le libertà fondamentali» attraverso petizioni e campagne online. L'associazione era già finita sui media nei mesi scorsi per un altro manifesto anti-abortista apparso a Roma nella giornata mondiale contro l'omofobia: «L'aborto - c'era scritto - è la prima causa di femminicidio», uno slogan che viene ripetuto anche oggi.

«Quando diciamo #NonUnaDiMeno, noi, lo diciamo sul serio - scrive CitizenGo su Twitter - L'aborto è il mezzo con cui ogni anno si sterminano decine di milioni di donne nel grembo materno solo perché sono donne. Le #femminazi che lo difendono sono masochiste. #8marzo ♀ per davvero».

