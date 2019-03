QuizzOpen, quanto conoscete l'Europa? Ecco le risposte alle nostre domande

Continua il viaggio di Open tra i movimenti emergenti che si presenteranno alle prossime elezioni europee. Questa settimana vi abbiamo parlato di EKRE, nuovo partito estone di estrema destra. In più, come ogni settimana, Open vi propone un quiz per testare la vostra conoscenza di temi europei a undici settimane dalle votazioni del prossimo maggio. Ecco le risposte alle nostre domande.

1. Le lingue ufficiali dell'Ue sono 28 in totale. No, sono 24 in totale, vengono aggiornato man mano che si aggiungono nuovi Paesi. Francese, tedesco, olandese e italiano le prime (1958)

2. Guy Verhofstadt, il capo del gruppo Alleanza dei Liberali e Democratici per l'Europa (ALDE) nell'europarlamento è stato Primo ministro del Lussemburgo . No, Primo ministro del Belgio dal 1999 al 2008,

3. L'Ungheria è diventato un paese membro dell'Unione europea nel 2004. Si, molti i Paesi dei Balcani ad aderire nel 2004: Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia ma anche Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia

4. La maggior parte dei Paesi europei ha adottato un salario minimo. Si, le eccezioni sono Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Svezia e Italia

5. L'Estonia fa parte della Nuova Lega Anseatica. Si, il gruppo informale è composta da Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Lettonia e Estonia

6. L'idea di un'Europa unita nasce nel 1958. No, l'idea ha preso varie forme nella storia. Nell'ottocento per esempio anche Giuseppe Mazzini sognava una federazione dei popoli europei (ma non necessariamente uno stato federale)

