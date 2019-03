Tav, c'è una tregua: i bandi di gara saranno rinviati. Salvini: «Pronti a rivedere il progetto in toto»

Fonti molto informate di Palazzo Chigi hanno cominciato a far circolare la voce secondo cui il premier Giuseppe Conte, dopo lunghi incontri con i suoi esperti e tecnici, avrebbe trovato il modo di non far partire lunedì - come è stato detto fino ad oggi - i bandi per la linea dell'alta velocità tra Torino e Lione. Quale sia l'appiglio tecnico o giuridico trovato dai consulenti del premier non si sa: quel che è certo, stando sempre alle fonti di Palazzo Chigi, è che non si tratta della scappatoia indicata questa mattina in un pur documentato articolo comparso sulla seconda pagina del Sole 24 Ore.

Resta ora da vedere che cosa succederà, se riusciranno i pompieri della maggioranza a spegnere il fuoco almeno fino alle elezioni di maggio o se la mossa a sorpresa di Conte avrà solo l'effetto di irrigidire la Lega che puntava sull'effetto annuncio della partenza dei bandi per consacrare una sua vittoria sull'argomento. Le posizioni restano distanti: il rinvio dei bandi permetterà ai due azionisti di Governo di prendere altro tempo per trattare.

Intervistato da SkyTg24 a margine del pranzo per il suo compleanno, organizzato a Milano, il vicepremier Matteo Salvini ha detto «che non ci sarà nessuna crisi di Governo» e di essere «pronto a rivedere in toto il progetto», ma che è ancora convinto del fatto «che la Tav si debba fare, per collegarci al resto dell'Europa. Stiamo lavorando per riaprire tutto quello che altri hanno bloccato per anni - ha spiegato Salvini - e io farò di tutto perché, coinvolgendo la Francia e l'Europa, l'opera si faccia. Gli italiani ci chiedono di lavorare e questo faremo».

Per Salvini il faro è ancora il contratto di Governo, «che dice che l'opera va ridiscussa, non eliminata». Le parole del vicepremier confermano, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che dal 1 giugno a oggi passi in avanti sulla Tav non ne sono stati fatti, malgrado entrambe le parti in causa abbiano sempre ripetuto che sarebbero riuscite a trovare un accordo «come sempre». L'opzione del no-deal, ovviamente, è sul tavolo e per Salvini potrebbe essere risolta con un voto del Parlamento o con un referendum, al quale il Movimento si è già opposto.

