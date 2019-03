PRIMO PIANO Beppe Grillo ha un'ossessione per la «zeppola» 11:42

Il garante del Movimento 5 Stelle in passato aveva già deriso Alessio Schiesari, giornalista di Tagadà, ma ha ripreso lo sfottò per per commentare l’intervista del neo segretario del Pd Zingaretti a «Che tempo che fa»









Condividi