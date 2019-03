Manca poco al 13° Congresso Mondiale delle Famiglie che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo. L'evento vedrà la partecipazione di associazioni anti-abortiste, anti-femministe e anti-divorziste. Il congresso ha già attirato molto critiche, ma quello che continua a infiammare il dibattito è il presunto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Secondo il deputato 5 stelle Vincenzo Spadafora, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega ai giovani e alle pari opportunità, il patrocinio sarebbe stato firmato dal capo di gabinetto del ministro Fontana, senza seguire la normale procedura per ottenere l'autorizzazione ufficiale della presidenza del Consiglio.

ll deputato pentastellato, ha preso le distanze dal Congresso di Verona. Con lui Stefano Buffagni, sottosegretario con delega agli Affari Regionali e Autonomi: «C'è stato un tempo in cui le donne più emancipate e gli omosessuali venivano bruciati sui roghi. Pare qualcuno abbia nostalgia di quel periodo oscuro. Non io!», ha scritto.

In una nota pubblicata il 2 marzo, Palazzo Chigi aveva fatto sapere che «la Presidenza del Consiglio non ha mai ricevuto nessuna richiesta di patrocinio per il World congress of families, in programma a fine marzo a Verona, né quindi ha potuto mai concederlo», ma sul sito dell'evento continua a essere presente il logo del Consiglio dei ministri, accompagnato dalla scritta "Ministero della famiglia".

Alla richiesta di chiarimenti, Jacopo Coghe, vice presidente del tredicesimo Congresso Mondiale delle Famiglie, ha spiegato che Lorenzo Fontana può patrocinare eventi in qualità di ministro della Famiglia, ma non può concedere il logo perché il suo ministero è senza portafoglio: «Per questo abbiamo usato il logo gerarchicamente superiore, quello della presidenza del Consiglio. Nessuno - continua Coghe - ha mai vantato il patrocinio della Presidenza del Consiglio. Queste sono solo polemiche strumentali».

