Battutaccia di Grillo sulla Calabria: «Poche domande per il Reddito? O siete 'Ndrangheta o lavorate in nero»

«La Calabria è la regione che in assoluto ha fatto meno domande di reddito di cittadinanza. C'è un paese qui che si chiama Dinami, il più povero di Italia, dove nessuno ha fatto domanda per il reddito. E allora diciamolo che o lavorate tutti in nero o siete tutti della 'ndrangheta». L'Insomnia tour ha fatto tappa a Catanzaro. Stavolta Beppe Grillo ha rivolto le sue frecciate a una platea di calabresi. Il comico genovese non è nuovo a queste provocazioni: poche settimane fa, in Abruzzo, se l'era presa con i terremotati, rei di non aver votato il movimento alle ultime elezioni regionali: «Gli abruzzesi - aveva detto - hanno scelto liberamente, ma adesso, per favore, ci ridiano 700 mila euro, le quattro ambulanze e la turbina antineve che a noi a Genova ci servono». Soldi e mezzi messi a disposizione dai 5 stelle grazie alle quote di stipendio restituite dai parlamentari.