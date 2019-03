Per difendere tutti, difendiamo Giulia Sarti

Forse saprete che in questi giorni, e sempre di più nelle ultime ore, si è aperto uno schifoso tiro al bersaglio, che mira alla deputata del Movimento cinque stelle Giulia Sarti. Col pretesto del diritto di cronaca, e a volte senza neanche quel paravento, si allude, si favoleggia, e addirittura si fa circolare materiale privato che la riguarda.

Ci si dà di gomito, si fa capire che si sa e si è visto chissà che cosa, si mescolano storie passate e recenti per mettere insieme gossip, sputtanamento e buco della serratura. Con la altrettanto spiacevole sensazione che ciò stia avvenendo perché la vittima è donna e per di più in disgrazia politica. Se siete interessati a questa storia, e a questo genere di storie, andate da qualche altra parte. Perché qui su Open non troverete niente.

