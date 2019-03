«C'è un grafico che boccia la Tav». Ma è sbagliato e Giarrusso non sa da dove arriva

Stefano Esposito, deputato del PD, ha sbottato contro Dino Giarrusso durante la trasmissione L’Aria che tira di Myrta Merlino. Le ragioni dello scontro? Un grafico sui dati di interscambio tra Italia e Francia che, secondo Giarrusso, sarebbero in calo da anni e rappresenterebbero uno dei tanti motivi per cui la Tav non s'ha da fare.

Dopo la descrizione di Giarrusso, Esposito ha sbottato: «Scusa, l’hai fatto a casa tua questo grafico? Mi devi dire la fonte». Giarrusso non ha risposto. I due, poi, hanno cominciato a litigare: dopo alcuni minuti di caos, è intervenuta la Merlino a placare gli animi, richiedendo la fonte dei dati, ma Giarrusso ha glissato, dicendo che l'avrebbe trovata.

Il deputato Esposito che mostra a Myrta Merlino i dati che smentirebbero quelli illustrati da Giarrusso. - Credits: La7

Nel frattempo, Esposito, si è avvicinato alla conduttrice con un cellulare in mano e le ha mostrato un altro grafico con le elaborazioni dell'Ambasciata d'Italia su dati Agenzia Ice e fonti Istat. Gli animi si sono scaldati ulteriormente e la litigata è proseguita con toni accesi e urla sovrapposte, ma la conduttrice Myrta Merlino ha fermato tutto, scusandosi con i giovani ragazzi presenti nel pubblico per il brutto teatrino a cui hanno assistito.

Myrta Merlino basita, mentre si scusa con i giovani presenti nel pubblico per lo scontro a cui hanno assistito. - Credits: La7

Lo scontro non è terminato negli studi di La7, ma è poi proseguito in serata su Twitter, dove il deputato Esposito ha scritto a Giarrusso di essere ancora in attesa della fonte. Un altro utente ha risposto con un grafico de Il sole 24 ore, con i reali i dati di interscambio tra Italia e Francia.

