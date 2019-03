Nel Pd inizia l'era Zingaretti: «Uniti stiamo recuperando consensi»

«Stiamo registrando un piccolo aumento dei consensi». Parte all'insegna dell'ottimismo il primo discorso di Nicola Zingaretti davanti all'assemblea del Partito Democratico: il neo-segretario vede dei segnali positivi dopo le ultime regionali anche «grazie all'unità» che attribuisce alla sua vittoria. Una lettura opposta a quella degli avversari di Lega e 5 Stelle, che definisce «pericolosi e membri del governo dei Ni», mentre il leader leghista Salvini da settimane augura al Pd di perdere anche le elezioni in Basilicata.



Dopo le celebrazioni per la partecipazione alle Primarie, con 1.582.083 votanti, Zingaretti ricorda che «gli avversari e anche qualche amico prevedevano un disastro». Nessun nome ovviamente, e quando viene proclamato segretario quasi tutte le persone in sala si alzano ad applaudire. Quasi tutti appunto, perché gli applausi e i cori ci sono anche durante la proclamazione dei voti ottenuti da Roberto Giachetti. L'ala renziana in sala batte un colpo. A distanza. Matteo Renzi (assente all'assemblea) augura su Facebook buon lavoro al segretario.



La prima sorpresa della giornata è l'annuncio di Maria Elena Boschi: voterà Paolo Gentiloni alla presidenza del Pd, diversamente da Roberto Giachetti, che l'ex ministra ha appoggiato come candidato alle primarie. «Non faccio parte di nessuna corrente, ho votato convintamente Giachetti e rispetto la sua decisione, ma il mio voto rispetta anche il lavoro fatto insieme» all'ex premier Gentiloni, ha detto la deputata arrivando all'assemblea nazionale a Roma.

