Migranti, nuovo salvataggio. La direttiva di Salvini: «Le Ong chiedano alla Libia dove sbarcare»

Crea scompiglio in Viminale il nuovo salvataggio di una nave umanitaria al largo della Libia alla vigilia del voto in Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso Diciotti. Dopo la notizia del soccorso di 49 persone a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua, il vicepremier leghista alza subito la voce e annuncia l'arrivo di una direttiva per «stoppare definitivamente le azioni illegali delle ong». La Mare Jonio, battente bandiera italiana, è della Ong Mediterranea Saving Humans - impegnata nella missione di monitoraggio del Mediterraneo centrale - e ora si sta dirigendo verso l'Italia.

Così, mentre la nave chiede che l'Italia indichi un porto sicuro dove far sbarcare i 37 adulti e 12 bambini visto che è anche in arrivo una forte perturbazione, il Viminale fa sapere che è pronto un documento ad hoc che raccoglie le procedure dopo eventuali salvataggi in mare. «La priorità rimane la tutela delle vite - fanno sapere fonti del Viminale - ma subito dopo è necessario agire sotto il coordinamento dell’autorità nazionale territorialmente competente». E dunque della Libia, in questo caso. «Qualsiasi comportamento difforme - sostiene il Viminale - può essere letto come un’azione premeditata per trasportare in Italia immigrati clandestini e favorire il traffico di esseri umani».

La rotta presa dalla Mare Jonio non piace affatto a Salvini che ha approfittato del momento per fare pressing sui suoi uffici per apporre quanto prima la sua firma sulla direttiva in questione che disciplina i salvataggi in mare e che sarà «presto inviata a tutte le autorità interessate». Resta da capire come il documento si inserisce nello scenario internazionale e come, dunque, si rapporta alle norme di più alto rango. In caso di conflitto, dovrà comunque prevalere il diritto internazionale, a patto che sia rispettato il principio della supremazia costituzionale.

Il testo del documento

Leggi anche