Toninelli e la gaffe al volante. Elogia l'auto elettrica ma compra un diesel

Un servizio assolutamente senza insidie. Tg2, rubrica Motori. La giornalista Maria Letiner sale in auto con Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualche battuta sulle prime esperienze alla guida, come la prima auto mai acquistata. Una Fiat Punto presa a 24 anni. Poi si inizia di parlare di politiche sui trasporti e il discorso si sposta sulle auto elettriche.

Toninelli parla di incentivi per le auto con emissioni pari a zero e confida un sogno personale: «Prima di andare via dal mio ministero voglio girare l'Italia e vederla piena di colonnine di ricarica». E ancora: «Mi scusi se insisto nell'elettrico, ma è questo il vero cambiamento». Tutto nel verso giusto. Il ministro racconta anche di aver appena ricevuto un'auto blu elettrica.

Poi si passa a qualche domanda personale e Toninelli si lascia andare a una confidenza sull'ultimo acquisto fatto con la moglie: «Io e Maruska abbiamo appena comprato una nuova auto, una Jeep Compass». Maria Letiner si stupisce, ovviamente. Visto che il suv non è esattamente un modello a emissioni zero. La motorizzazione poi non aiuta: «Diesel, so che non rimedierò mai a questo errore».

Il ministro cerca di recuperare in corner. La giornalista chiede se l'auto è almeno un Euro 6: «Assolutamente, nuova con emissioni non così impattanti». La stupore della giornalista è immediato: «Qua finiamo su tutti i giornali!».

L'altro paradosso è che la Jeep Compass rientra nei modelli che a partire da marzo 2019 sono soggetti all'ecotassa. Una misura che serve per scoraggiare l'acquisto di veicoli troppo inquinanti. L'imposta viene applicata a tutte le auto che superano il limite di emissioni Co2 di 160 g/km. Uno di questi è proprio la Jeep Compass 2.0 Multijet diesel. Quello che non si sa, al momento, è se questo sia esattamente lo stesso modello acquistato da Toninelli.

