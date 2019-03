Inizia a farsi incandescente il clima a ridosso delle elezioni europee di maggio. Protagonisti dello scontro, sconfinato poi in minacce, sono Claudio Borghi, deputato della Lega e presidente della commissione Bilancio e Maurizio Molinari, responsabile media del Parlamento europeo in Italia. Tutto è iniziato quando il parlamentare leghista ha commentato un sondaggio sull’euro pubblicato dall’account del Parlamento europeo in Italia. I toni sono di sfida: «Sarete spazzati via... preparate le scatole di cartone».

In risposta all’uscita non proprio pacata e pacifica, arriva la risposta di Maurizio Molinari, responsabile media dell’account dell’Europarlamento in Italia: «Non si sta scaldando un po’ troppo? Invitiamo insieme tutti gli italiani ad andare a votare il 26 maggio e, con gli altri cittadini europei, decideranno loro che direzione dovrà prendere l’UE. Per ora i due terzi degli italiani sono pro Euro, che le piaccia o no». Borghi sbotta, insinuando che «il parlamento fa propaganda sulla base dei sondaggi che lui stesso commissiona». E poi chiede: «Mi fa una bella infografica del parlamento europeo contro l'immigrazione dato che la maggioranza degli italiani è contraria?».

Molinari ribatte: «Ma quale propaganda, mi trovi un dato errato nei tweet invece di sproloquiare? A fare propaganda è chi millanta un solo morto nel Mediterraneo nel 2019! Ma si sa occhio non vede cuore non duole!». Il deputato della Lega allora inasprisce ulteriormente i toni del diverbio, scrivendo: «Penso che lei non sia lucido e non sia adeguato per il ruolo che ricopre». E poi passa alle minacce: «Provvederemo dopo le elezioni a far presente la cosa al nuovo ufficio di presidenza del Parlamento UE. A presto».

A intervenire, infine, è il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani che con tweet difende l’operato di Maurizio Molinari. E avverte: «Non tocca a, sia pur importanti, politici italiani minacciare la sua rimozione per aver dato notizie o aver espresso opinioni a loro non gradite. Difendo l’autonomia dell’Istituzione che presiedo e respingo con forza ogni minaccia».

