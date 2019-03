Festa del papà, bufera per la campagna «Io comunque preferisco la mamma» della Feltrinelli

Festa del papà e si elogia la mamma. Questo il cuore della polemica che ha investito la catena di librerie Feltrinelli che, per la festa del papà, ha lanciato una campagna marketing del tutto atipica. Nell’illustrazione promozionale si vede il ritratto di un bambino sulle spalle del papà che dice: «Io comunque preferisco la mamma»

lafeltrinelli.it | Il primo manifesto promozionale per la festa del papà poi ritirato per le polemiche a causa della dicitura "Io comunque preferisco la mamma"

La foto, scattata inizialmente in una libreria di Parma, è subito diventata virale e ha scaldato gli animi dei clienti e degli utenti in rete che hanno reputato offensivo il messaggio lanciato dalla storica casa editrice. Lo slogan è stato percepito come una mancanza di rispetto nei confronti dei padri single, oltre che a rappresentare un’occasione persa per affermare la parità di genere e di diritti e doveri nella coppia.

La campagna iniziale si fondava su una rivisitazione del detto «la mamma è sempre la mamma», ma non ha funzionato. L’immagine è quindi subito stata rimossa dal sito e dai negozi fisici della catena, per essere sostituita con una nuova illustrazione molto più apprezzata: «Il mio papà è un super lettore».

lafeltrinelli.it | Il secondo manifesto promozionale per la festa del papà che recita "Il mio papà è un super lettore"

Sullo stesso tema