I 49 migranti della Mare Jonio sono sbarcati a Lampedusa, sequestrata la nave. La Procura ha aperto un'inchiesta

«Liberté, liberté». Sono sbarcati, infine, i 49 migranti soccorsi dalla ong italiana Mediterranea saving humans. Dopo una giornata a largo delle coste di Lampedusa, bloccati a bordo dal Viminale, i migranti hanno toccato terra italiana alle 20:30 di martedì 19 marzo. Poco prima era arrivata la notizia dell'apertura di un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Agrigento. La nave è stata posta sotto sequestro, dopo circa dodici ore di dialogo tra la Procura, la capitaneria di porto e la guardia di finanza, che era salita a bordo durante la permanenza dell'imbarcazione a largo della Sicilia. Il fascicolo è al momento a carico di ignoti: l'ipotesi è quella di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il ministro dell'Interno ha festeggiato la notizia dell'apertura dell'inchiesta: «Chi sbaglia paga», ha detto Matteo Salvini.

L'equipaggio della ong verrà ascoltato dalla polizia giudiziaria nelle prossime ore. La nave Mare Jonio aveva lasciato Palermo sabato 16 marzo per dirigersi nella zona Sar (Search and Rescue/Ricerca e Salvataggio) della Libia, dove il gommone che li stava trasportando era andato in avaria lasciandoli in mare aperto. A comandare l'operazione c'era Luca Casarini, attivista italiano noto per essere stato uno dei leader del movimento no global tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000.

Dopo che Mare Jonio aveva chiesto aiuto all'Italia e aveva iniziato a dirigersi verso le coste della Sicilia, Matteo Salvini si è da subito schierato contro l'attività della nave, ribadendo che i porti italiani «sono e restano chiusi». Il vicepremier ha poi aggiunto di avere informazioni riguardo l'irregolarità dell'operato della nave: «è certo che questa imbarcazione non abbia soccorso naufraghi che rischiavano di affogare ma sia inserita in un traffico di esseri umani, organizzato, concordato e programmato». Anche il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è espresso condannando il modus operandi dell'ong, sottolineando che la Mare Jonio «ha agito senza aver ascoltato gli ordini della Guardia Costiera libica».

A sostegno dei migranti e dei volontari dell'ong era arrivata da subito la voce del sindaco di Lampedusa, Totò Martello, che già nei giorni scorsi aveva ribadito come gli sbarchi sull'isola non fossero mai terminati: «A Lampedusa gli sbarchi non sono mai finiti. Arrivano nel silenzio. Piccole barche con motori fuori bordo con una ventina di persone alla volta. Ma Lampedusa non viene mai nominata».

