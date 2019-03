L'ironia di Trump Jr sull'autista di Milano: «Perché un Paese non dovrebbe volere gente perbene come questa!?!»

«Perché un Paese non dovrebbe volere più gente perbene come questa!?!» È con questa frase ironica che Donald Trump Jr, figlio del presidente degli Stati Uniti commenta su Twitter il sequestro di 51 bambini a San Donato Milanese da parte del cittadino italiano di origine senegalese Ousseynou Sy.

Trump Junior riprende il "cinguettio" del giornalista statunitense Andy Ngo che scriveva: «Italia: un uomo senegalese ha dirottato un autobus scolastico con all'interno 51 studenti e ha tentato di incendiarlo. L'insegnante a bordo ha detto che il sospetto era arrabbiato per le nuove politiche dell'Italia contro la migrazione di massa dal Mediterraneo. La polizia ha rotto i finestrini e salvato i bambini».

Il figlio del 45° presidente Usa non è nuovo a posizioni provocatorie contro l'immigrazione. Lo scorso gennaio aveva paragonato il muro che separa il Messico dagli Stati Uniti - e che il padre in campagna elettorale ha promesso di completare a spese dei messicani - al recinto di uno zoo. In quel caso l'invettiva era arrivata in una story su Instagram. Sul popolare social network Trump aveva scritto: «Sapete perché vi divertite a trascorrere una giornata allo zoo? Perché i muri funzionano».

La story Instagram di Donald Trump Junior su muri e zoo

