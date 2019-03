Il presidente di Autoguidovie: «L'autista? Assunto prima dell'obbligo di verifica. Diceva di essere stato assolto»

Perché un uomo con precedenti penali per molestie era alla guida del bus? È la domanda che tutti si fanno da quando stamattina Ousseynou Sy, 47enne senegalese con cittadinanza italiana, ha sequestrato e dato fuoco a uno scuolabus con a bordo 51 studenti a San Donato Milanese. Open ha raggiunto Camillo Ranza, il presidente di Autoguidovie - l'azienda di trasporti proprietaria dello scuolabus che aveva assunto Ousseynou - che ha dichiarato: «A noi risulta che il lavoratore avesse avuto una denuncia da una ragazza per molestie, per la quale, però, era stato assolto».

«Dal 2014 c'è una legge che obbliga a chiedere il certificato penale per l'assunzione degli autisti, cosa che noi facciamo», ha spiegato Ranza. «Ma questo autista era stato assunto precedentemente, quando la normativa non era ancora in vigore». «Noi eravamo al corrente di quel precedente perché ce lo aveva comunicato lui stesso», ha specificato il presidente. «Essendo stato assolto, però, a noi non risultava all'attivo nessun provvedimento penale, né alcuno di tipo pregresso».

Diverse però le dichiarazioni che emergono dalla conferenza stampa del procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco, il quale ha chiarito: «Ousseynou Sy aveva ricevuto una condanna con pena sospesa a un anno per violenza sessuale su minori. Non è ancora noto quando sia stato assunto da Autoguidovie, ma la condanna definitiva risale al 2018».

