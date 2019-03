Paura per 51 studenti a Milano, autista appicca fuoco a uno scuolabus: «Voglio fermare morti nel Mediterraneo»

Paura per 51 studenti della scuola media Vailati di Crema. A San Donato Milanese il 47enne Ousseynou Sy - senegalese di origine ma con cittadinanza italiana - ha sequestrato lo scuolabus di cui era alla guida e gli ha dato fuoco. Un viaggio durato 40 minuti, dalla partenza all'intervento dei carabinieri. È quanto emerge dalle prime ricostruzioni. All'origine del gesto ci sarebbe stata da parte del conducente la volontà di vendicare le morti nel Mar Mediterraneo,

«Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo», avrebbe detto Ousseynou Sy. I ragazzi sono tutti in codice verde, uno degli adulti è stato trasportato in codice giallo alla clinica De Marchi. In tutto sono finiti in ospedale 14 persone (12 ragazzi e 2 adulti), dal 118 però fanno sapere che non c'è nessun ferito e le persone sono in ospedale per intossicazione.

Il 47enne avrebbe dei precedenti penali per guida in stato di ebrezza e per un caso di violenza sessuale su minore. Rimane da capire perché si trovasse alla guida di un autobus pieno di studenti. «Lo conoscevamo», ha spiegato uno degli insegnanti che era con i ragazzi e che ora si trova con loro all'istituto comprensivo Margherita Hack di San Donato. Quindi non era la prima volta che l'uomo si trovava alla guida di uno scuolabus. «Voleva arrivare sulla pista di Linate», ha aggiunto il docente.

Secondo quanto raccontato a Open da fonti dei carabinieri a chiamare gli agenti sarebbe stato un educatore che era a bordo dell'autobus. I militari dell'Arma sono subito arrivati sul posto e hanno bloccato il mezzo. È a quel punto che l'uomo ha iniziato a minacciare di togliersi la vita e di dare fuoco all'autobus. Gesto che poi ha compiuto davanti ai carabinieri che nel frattempo hanno rotto i vetri dell'autobus per far scendere i passeggeri a bordo. Per l'uomo al momento i reati ipotizzati sono sequestro di persona, strage, incendio e resistenza. Non è ancora stato aperto un fascicolo ma al momento le indagini sono coordinate dal pm Luca Poniz.

Una delle prime testimonianze che arrivano dalle vittime spiega meglio le dinamiche. A parlare è una delle ragazzine sopravvissute: «Ci ha preso i telefoni ma un compagno è riuscito a tenerlo. Eravamo ammanettati con le fascette da elettricista. Ci diceva che non succederà niente e ogni volta minacciava di versare la benzina».

La zia di un'altra delle alunne che erano sul bus invece ha riferito altri dettagli: «Il sequestratore ha detto agli insegnanti di legare i bambini, ha sequestrato tutti i telefoni».

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato l'accaduto: «Sono in contatto da stamattina con le autorità di pubblica sicurezza. Era un tizio che aveva precedenti anche relativamente alla guida in stato di ebbrezza. Stiamo cercando di capire, se è vero che aveva questi precedenti, com'è possibile che fosse un autista».

